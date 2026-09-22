Dehradun News: सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों का 10 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण शुरू

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देहरादून। आईटीबीपी की 23वीं वाहिनी की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को सीमाद्वार परिसर में उत्तरी फ्रंटियर के आईजी मनु महाराज की मौजूदगी में कार्यक्रम का फ्लैग-ऑफ किया गया। भ्रमण में राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर के 28 छात्र-छात्राएं और दो शिक्षक शामिल हैं। इनमें 15 छात्राएं और 13 छात्र हैं। विद्यार्थी 21 सितंबर को पांडुकेश्वर से देहरादून पहुंच चुके हैं। 30 सितंबर तक चलने वाले भ्रमण में वृंदावन, मथुरा, आगरा, अयोध्या और नई दिल्ली के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। आगरा में ताजमहल और आगरा किला, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, सरयू घाट और हनुमानगढ़ी के साथ नई दिल्ली में विभिन्न स्थल और मेट्रो यात्रा कार्यक्रम में शामिल हैं। दिल्ली में आईटीबीपी महानिदेशक के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण का विस्तार करना है।