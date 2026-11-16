उत्तराखंड: अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों की होगी जांच, हरिद्वार-पौड़ी से ज्यादा शिकायतें

अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच होगी। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जांच की तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी के मुताबिक जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन सभी मामलों की जांच की जाएगी।

विज्ञापन