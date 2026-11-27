देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (डीडीएलएफ)-2026 का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, संगीत, रंगमंच और समकालीन संस्कृति से जुड़ी देश की प्रतिष्ठित हस्तियों की मौजूदगी से देर रात तक सजा हुआ रहा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट – नेचर, ग्रोथ एंड द वे फॉरवर्ड सत्र में सचिव आरके सुधांशु ने डॉ. अमित वांचू के साथ संवाद किया। आरजे काव्य ने इस सत्र का संचालन किया। चर्चा में विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया। डॉ. वांचू ने जम्मू-कश्मीर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के प्रभाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच इनके शुरू होने के बाद लगभग 16,000 लोगों की जान बचाई गई।वहीं आरके सुधांशु ने बताया कि उत्तराखंड के गठन के समय राज्य का वन क्षेत्र 41 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 45.44 प्रतिशत हो गया है। कहा कि पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन के लिए अवसर तैयार करना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं, ये दिल मांगे मोर सत्र में विशाल बत्रा और कर्नल भास्कर ने कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और विरासत पर चर्चा की। यह संवाद केवल शेरशाह के रूप में उनकी वीरतापूर्ण छवि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके जुड़वां भाई और पुस्तक के लेखक विशाल बत्रा ने उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा।पुस्तक लिखने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए विशाल बत्रा ने कहा कि वह चाहते थे कि लोग विक्रम को केवल एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे, भाई, दोस्त और जुड़वां के रूप में भी जानें। उन्होंने पालमपुर में साथ बिताए बचपन के दिनों, विक्रम के सपनों और उनकी जीवंत शख्सियत को याद किया। उन्होंने बताया कि विक्रम उनसे महज 14 मिनट बड़े थे और हर पल को पूरे उत्साह के साथ जीने में विश्वास रखते थे। विशाल बत्रा ने कहा कि देश उन्हें शेरशाह के रूप में जानता है, उस निडर कैप्टन के रूप में जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान साहस की मिसाल कायम की। लेकिन मैं चाहता था कि दुनिया वर्दी के पीछे छिपे उस इंसान को भी जाने, जो एक बेटा, भाई, दोस्त और सबसे बढ़कर मेरा जुड़वां था।