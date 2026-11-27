देहरादून: साहित्य, कला और सिनेमा के रंगों से सजा लिटरेचर फेस्टिवल, दिग्गजों ने साझा किए अनुभव
महोत्सव के पहले दिन विचारोत्तेजक संवादों, साहित्यिक चर्चाओं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सत्रों और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय इस महोत्सव का अमर उजाला मीडिया सहयोगी है।
विस्तार
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (डीडीएलएफ)-2026 का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, संगीत, रंगमंच और समकालीन संस्कृति से जुड़ी देश की प्रतिष्ठित हस्तियों की मौजूदगी से देर रात तक सजा हुआ रहा।
द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट – नेचर, ग्रोथ एंड द वे फॉरवर्ड सत्र में सचिव आरके सुधांशु ने डॉ. अमित वांचू के साथ संवाद किया। आरजे काव्य ने इस सत्र का संचालन किया। चर्चा में विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया। डॉ. वांचू ने जम्मू-कश्मीर में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के प्रभाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच इनके शुरू होने के बाद लगभग 16,000 लोगों की जान बचाई गई।
वहीं आरके सुधांशु ने बताया कि उत्तराखंड के गठन के समय राज्य का वन क्षेत्र 41 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 45.44 प्रतिशत हो गया है। कहा कि पलायन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन के लिए अवसर तैयार करना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं, ये दिल मांगे मोर सत्र में विशाल बत्रा और कर्नल भास्कर ने कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और विरासत पर चर्चा की। यह संवाद केवल शेरशाह के रूप में उनकी वीरतापूर्ण छवि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके जुड़वां भाई और पुस्तक के लेखक विशाल बत्रा ने उनके व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा।
पुस्तक लिखने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए विशाल बत्रा ने कहा कि वह चाहते थे कि लोग विक्रम को केवल एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे, भाई, दोस्त और जुड़वां के रूप में भी जानें। उन्होंने पालमपुर में साथ बिताए बचपन के दिनों, विक्रम के सपनों और उनकी जीवंत शख्सियत को याद किया। उन्होंने बताया कि विक्रम उनसे महज 14 मिनट बड़े थे और हर पल को पूरे उत्साह के साथ जीने में विश्वास रखते थे। विशाल बत्रा ने कहा कि देश उन्हें शेरशाह के रूप में जानता है, उस निडर कैप्टन के रूप में जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान साहस की मिसाल कायम की। लेकिन मैं चाहता था कि दुनिया वर्दी के पीछे छिपे उस इंसान को भी जाने, जो एक बेटा, भाई, दोस्त और सबसे बढ़कर मेरा जुड़वां था।
इसके अलावा साहित्यिक कार्यक्रमों में फैक्ट, फिक्शन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लेखिकाओं आंचल मल्होत्रा और शाइनी एंटनी ने ईशा कंसल के साथ संवाद किया। इस दौरान तथ्यों और कल्पना के बीच की रचनात्मक सीमाओं तथा स्मृतियों, इतिहास और व्यक्तिगत अनुभवों से कहानियों के निर्माण पर चर्चा हुई। अभिनेत्री व लेखिका कुब्रा सैठ ने नॉट क्वाइट द होल स्टोरी – एन ओपन बुक कन्वर्सेशन सत्र में शुभी मेहता के साथ बातचीत की।
उन्होंने अपनी निजी यात्रा, अनुभवों और उन कहानियों पर विचार साझा किए, जो अक्सर सार्वजनिक जीवन की चमक के पीछे छिपी रह जाती हैं। हास्य और समकालीन संस्कृति को समर्पित मोर दैन अ पंचलाइन – गेटिंग सीरियस अबाउट बीइंग फनी सत्र में कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ ने सौम्या कुलश्रेष्ठ और अंकिता गुप्ता के साथ बातचीत की। कॉमेडी को तनाव और मुश्किलों से दूर निकलने का एक जरिया और आत्मबल का स्रोत बताते हुए आदित्य ने साझा किया कि मंच पर प्रस्तुति देना उन्हें बाकी सभी चीजों से अलग कर उस पल को पूरी तरह जीने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि कॉमेडी मेरे लिए वास्तविक दुनिया से दूर होने का एक जरिया रही है और मंच पर जाना हर परेशानी को दूर करने का काम करता है।
कविता-कहानियों ने भी बांधा समां
शाम के कार्यक्रम में कवयित्री प्रिया मलिक की पहली पुस्तक इश्क के सात पड़ाव का विमोचन और उस पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रिया मलिक और अदिति माहेश्वरी गोयल ने प्रियल भारद्वाज के साथ संवाद किया। चर्चा में प्रेम, रिश्तों, भावनाओं और कविता के विभिन्न आयामों को केंद्र में रखा गया। वहीं, महोत्सव का समापन अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी की नाट्य प्रस्तुति एक लम्हा जिंदगी के साथ हुआ। मकरंद देशपांडे और जूही बब्बर सोनी के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक में वर्ष 1938 से 1979 के बीच की एक भावनात्मक प्रेम कहानी को मंच पर जीवंत किया गया।
यात्राओं, अनुभवों और विरासतों का उत्सव है महोत्सव
डीडीएलएफ के संस्थापक समरांत विरमानी ने कहा कि फेस्टिवल का हर संस्करण लोगों, विचारों और रचनात्मक प्रतिभाओं को सार्थक संवाद के लिए एक मंच पर लाने का अवसर होता है। इस वर्ष लाइफ, लिटरेचर, लेगेसी की थीम के माध्यम से हमारा प्रयास उन यात्राओं, अनुभवों और विरासतों का उत्सव मनाना है, जो हमारे जीवन को आकार देती हैं। इस मंच पर साहित्य और सिनेमा से लेकर संगीत और रंगमंच तक की विविध विधाएं एक साथ आई हैं। इस मौके पर महोत्सव की निदेशक सौम्या कुलश्रेष्ठ, स्कूल के निदेशक व डीडीएलएफ के संरक्षक एचएस मान आदि मौजूद रहे।