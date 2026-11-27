धर्मनगरी हरिद्वार की यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने और श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धामी कैबिनेट ने शहर में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) सिस्टम यानी पॉड टैक्सी आधारित महत्वाकांक्षी हरिद्वार दर्शन परियोजना के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। अलग ग्रिड पर संचालित होने वाली यह आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक और आवासीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी।

विज्ञापन





योजना के तहत कुल 21.08 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिस पर 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसे तीन मुख्य रूटों में बांटा गया है। पहला और सबसे लंबा कॉरिडोर सीतापुर से भारत माता मंदिर तक 15.58 किलोमीटर का होगा, जिसमें 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं। दूसरा कॉरिडोर सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक 3.10 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर चार स्टेशन बनेंगे। वहीं, तीसरा कॉरिडोर गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक 2.40 किलोमीटर का होगा, जिस पर दो स्टेशन बनाए जाएंगे। विज्ञापन



UK Top News: कैबिनेट के बड़े फैसले, आपदा प्रबंधन दिवस पर सीएम की घोषणाएं, आशाओं के लिए राहत की खबर योजना के तहत कुल 21.08 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिस पर 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसे तीन मुख्य रूटों में बांटा गया है। पहला और सबसे लंबा कॉरिडोर सीतापुर से भारत माता मंदिर तक 15.58 किलोमीटर का होगा, जिसमें 15 स्टेशन प्रस्तावित हैं। दूसरा कॉरिडोर सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक 3.10 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर चार स्टेशन बनेंगे। वहीं, तीसरा कॉरिडोर गणेशपुरम से डीएवी स्कूल तक 2.40 किलोमीटर का होगा, जिस पर दो स्टेशन बनाए जाएंगे।

विज्ञापन