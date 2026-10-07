फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand SIR voter revision voter enrollment drive begins today 4.34 lakh names added, 17.05 lakh deleted

उत्तराखंड: आज से मतदाता बनाने का अभियान शुरू, SIR में 4.34 लाख नाम जुड़े, 17.05 लाख कटे, घर-घर होगा सत्यापन

Wed, 07 Oct 2026 01:28 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 07 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अब पात्र लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और एसीईओ डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में पुनरीक्षण के दौरान जुड़े और हटाए गए मतदाताओं के आंकड़े साझा किए।

विज्ञापन
Uttarakhand SIR voter revision voter enrollment drive begins today 4.34 lakh names added, 17.05 lakh deleted
प्रेसकांफ्रेंस करते मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत आज से मतदाता बनाने का अभियान शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और एसीईओ डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़ों और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी।

विज्ञापन


अधिकारियों ने बताया कि प्री-एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में 3.63 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि करीब 7.73 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इसके बाद एसआईआर के तहत जनवरी 2025 से 13 अगस्त 2026 तक 4,34,620 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि इस अवधि में 17,05,000 नाम मतदाता सूची से काटे गए।
विज्ञापन


घर-घर जाकर सत्यापन और मिलान किया जाएगा
जिन मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं, उनका अब घर-घर जाकर सत्यापन और मिलान किया जाएगा। बीएलओ घर-घर जाकर कटे हुए वोटों की सूची से संबंधित व्यक्ति का मिलान करेंगे। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम कट गया है तो उसका फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। इसके साथ संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी लिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...एक विलेन फिल्म जैसी वारदात: हत्या के पीछे की कहानी हर किसी को चौंका रही, तीन लोगों को उतार दिया मौत के घाट

बीएलओ इसके साथ फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी लगाएंगे। इस रिपोर्ट पर दोनों बीएलओ के हस्ताक्षर होना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों को दोबारा शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान मतदाता सूची को लेकर आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed