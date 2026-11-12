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उत्तराखंड: हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर रेखा आर्या का पलटवार, गिनाए कई नाम, कार्यकाल पर उठाए सवाल

Thu, 12 Nov 2026 02:27 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 02:27 PM IST
सार

हाल ही में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति पर कई आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी बीच मंत्री पर 210 करोड़ के फ्रॉड की बातें सामने आई थीं, जिस पर पूर्व सीएम ने बंटी-बबली कहते हुए तंज कसा था। जिस पर अब रेखा आर्या ने पलटवार किया है।

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Uttarakhand Rekha Arya hits back at Harish Rawat Bunty-Babli remark, raises questions about his tenure
मंत्री रेखा आर्या और पूर्व सीएम हरीश रावत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंब पोस्ट लिखकर हरदा के सीएम रहते कार्यकाल को लेकर भी सवार उठाए। 

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उन्होंने लिखा कि ' क्या शब्द प्रयोग किया आपने "बबली" आप शायद भूल गए कि आपके भी एक से अधिक विवाह हैं और यदि आपकी बबलियों की तस्वीर लगाकर उन्हें बबलियाँ लिखा जाये तो आपको कैसा लगेगा अरे हाँ भूल गयी आपको कहाँ बुरा लगेगा आपने तो शर्म उस दिन अपनी जन्मभूमि मोहनरी के पास बह रही रामगंगा नदी में बहा दी जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने देवभूमि की अस्मिता को ही दांव पर लगा दिया था l'
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