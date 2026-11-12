उत्तराखंड: हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर रेखा आर्या का पलटवार, गिनाए कई नाम, कार्यकाल पर उठाए सवाल

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंब पोस्ट लिखकर हरदा के सीएम रहते कार्यकाल को लेकर भी सवार उठाए।

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उन्होंने लिखा कि ' क्या शब्द प्रयोग किया आपने "बबली" आप शायद भूल गए कि आपके भी एक से अधिक विवाह हैं और यदि आपकी बबलियों की तस्वीर लगाकर उन्हें बबलियाँ लिखा जाये तो आपको कैसा लगेगा अरे हाँ भूल गयी आपको कहाँ बुरा लगेगा आपने तो शर्म उस दिन अपनी जन्मभूमि मोहनरी के पास बह रही रामगंगा नदी में बहा दी जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने देवभूमि की अस्मिता को ही दांव पर लगा दिया था l'