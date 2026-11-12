उत्तराखंड: हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर रेखा आर्या का पलटवार, गिनाए कई नाम, कार्यकाल पर उठाए सवाल
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 02:27 PM IST
सार
हाल ही में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति पर कई आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी बीच मंत्री पर 210 करोड़ के फ्रॉड की बातें सामने आई थीं, जिस पर पूर्व सीएम ने बंटी-बबली कहते हुए तंज कसा था। जिस पर अब रेखा आर्या ने पलटवार किया है।
विज्ञापन
विस्तार
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंब पोस्ट लिखकर हरदा के सीएम रहते कार्यकाल को लेकर भी सवार उठाए।
विज्ञापन
उन्होंने लिखा कि ' क्या शब्द प्रयोग किया आपने "बबली" आप शायद भूल गए कि आपके भी एक से अधिक विवाह हैं और यदि आपकी बबलियों की तस्वीर लगाकर उन्हें बबलियाँ लिखा जाये तो आपको कैसा लगेगा अरे हाँ भूल गयी आपको कहाँ बुरा लगेगा आपने तो शर्म उस दिन अपनी जन्मभूमि मोहनरी के पास बह रही रामगंगा नदी में बहा दी जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने देवभूमि की अस्मिता को ही दांव पर लगा दिया था l'
विज्ञापन
जेनी प्रकरण: हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई से मांगे दस्तावेज, पड़ताल में जुटी पुलिस
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन