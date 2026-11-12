देहरादून: सीएम धामी से मिले पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, खिलाड़ियों के लिए बताया प्रेरणास्रोत
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 12 Nov 2026 11:15 AM IST
सार
भारतीय क्रिकेट में अपनी स्पिन गेंदबाजी से खास पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान खेल और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और उपलब्धियों की सराहना की।
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उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस दौरान मुख्यमंत्री और हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई।
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