शाह के बयान पर बरसे हरीश रावत: बोले- जुमे की छुट्टी व किसी घोटाले का प्रमाण दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जुमे की छुट्टी व भ्रष्टाचार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कोई प्रमाण दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।

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राज्योत्सव कार्यक्रम में अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार के समय जुमे की छुट्टी, भ्रष्टाचार व सचिवालय कमीशन का अड्डा बनाने के आरोप लगाए। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा सरकार में मंत्री सेवाभाव से काम कर रहे हैं, इसीलिए एक मंत्री के पति ने कहा है कि उनके पास 210 करोड़ रुपये की संपत्ति है और स्वयं पति ने कहा कि जब मेरे पास आई थी तो उस समय केवल साड़ी और चप्पल इनके पास थे, बाकी कुछ नहीं। एक कैबिनेट मंत्री के पर आय से अधिक संपत्ति का मामला हाईकोर्ट में आया और हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी।हरीश रावत ने कहा, यदि घोटालों की चर्चा करने लगूंगा, तो भाजपा के हर कार्यालय में घोटाला है। उन्होंने चुनौती कांग्रेस सरकार के समय में एक घोटाले, जुमे की छुट्टी का कोई प्रमाण दीजिए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा और राज्य और देश के लोगों से माफी मांगूंगा।