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देहरादून: सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचीं अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जेल में कुछ दिए जाने का लगाया आरोप

Fri, 13 Nov 2026 11:57 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 13 Nov 2026 11:57 AM IST
सार

नार्को टेस्ट की सहमति पर सुनवाई के लिए पहुंचीं उर्मिला सनावर ने जेल में खाने-पीने में कुछ दिए जाने और चलने में परेशानी होने का आरोप लगाया। उन्होंने खुद को व्हिसलब्लोअर बताते हुए कहा कि कथित वीआईपी का नाम उन्होंने ही उजागर किया था।

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Actress urmila sanawar reaches CBI court for appearance in case hearing expected today dehradun news
अभिनेत्री उर्मिला सनावर कोर्ट पहुंचे - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में उपस्थित हुईं। कथित वीआईपी की भूमिका के मामले में नार्को टेस्ट की सहमति को लेकर होने वाली सुनवाई के दौरान उनकी मौजूदगी रही। कोर्ट पहुंचने से पहले उर्मिला ने पिछले दिनों हरिद्वार कोर्ट में अपने साथ हुए व्यवहार और अपनी तबीयत को लेकर कई बातें कहीं।

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उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें खाने-पीने की चीजों में कुछ दिया गया है। कहा कि उन्हें चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही है। मीडिया से बातचीत में उर्मिला ने खुद को इस मामले में व्हिसलब्लोअर के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि कथित वीआईपी का नाम उन्होंने ही उजागर किया है। उर्मिला के मुताबिक, दिसंबर में उनके पीछे पूरे देश की पुलिस पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी बातों से पीछे नहीं हटीं।

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इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता को लेकर भी कई टिप्पणियां कीं। उर्मिला ने अपने साथ हुए व्यवहार का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी और मामले में अपनी भूमिका को लेकर भी बयान दिया। फिलहाल उर्मिला सनावर कोर्ट रूम में मौजूद हैं। नार्को टेस्ट की सहमति से जुड़ी सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। 


 

 

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