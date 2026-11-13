Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   BJP MLA dilip rawat targets harak singh rawat and ganesh godiyal amid uttarakhand political controversy

उत्तराखंड राजनीति: गोदियाल खाएं हरक सिंह रावत के चरित्रवान होने की कसम, भाजपा विधायक दिलीप रावत की चुनौती

Fri, 13 Nov 2026 12:54 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 13 Nov 2026 12:54 PM IST
सार

उत्तराखंड में हरक सिंह रावत से जुड़े विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अब भाजपा विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए उन्हें धारी देवी मंदिर पहुंचकर कसम खाने की चुनौती दी।

विज्ञापन
BJP MLA dilip rawat targets harak singh rawat and ganesh godiyal amid uttarakhand political controversy
भाजपा विधायक दिलीप रावत और हरक सिंह रावत - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लैंसडोन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को घेरा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को धारी देवी पहुंचकर हरक के चरित्रवान होने की कसम खाने को कहा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक दिलीप ने कहा कि पिछले एक माह से देवभूमि का राजनीतिक वातावरण दूषित हो रहा है।

विज्ञापन


समाज और युवा पीढ़ी राजनेताओं को अपना आदर्श मानती है। ऐसे में इस तरह के प्रकरणों से प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं हरक की पत्नी दीप्ति रावत के समर्थन में विधायक ने कहा कि पूरी पार्टी उनके संकट के समय साथ खड़ी है। उन्होंने यूसीसी का हवाला देते हुए कहा कि किसी के पति के नाम का दुरुपयोग कर निजी हित साधना गंभीर अपराध है, जिस पर कार्रवाई के साथ सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। रावत ने कहा कि हमने एक फूल दो माली फिल्म सुनी थी, लेकिन यहां तीन फूल और एक माली चल रहा है।
विज्ञापन


कांग्रेस की गिरती साख भी बच जाएगी
इस पूरे प्रकरण की धुरी हरक सिंह रावत हैं, उन्हें स्वयं सामने आकर अपने परिवार के आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यूट्यूबर भावना पांडे के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही असम की युवती से जुड़े पुराने मामले का भी जिक्र किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...जेनी प्रकरण: असम से उत्तराखंड पहुंचेगी जांच, जीरो एफआईआर के बाद पुलिस को नए सिरे से कर सकती है कार्रवाई शुरू

अंत में, रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को खुली चुनौती दी कि वे पौड़ी गढ़वाल की इष्ट देवी मां धारी देवी की कसम खाकर कहें कि हरक सिंह रावत पर लगे सभी आरोप झूठे हैं और वे अत्यंत चरित्रवान हैं। यदि गोदियाल ऐसा करते हैं तो वे आरोप लगाने वालों को गलत मान लेंगे और इससे कांग्रेस की गिरती साख भी बच जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed