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उत्तराखंड: प्रदेश में अचानक हुई बिजली किल्लत, UPCL एमडी बोले-पीक टाइम में 10 रुपये में भी नहीं मिल रही

Thu, 24 Sep 2026 01:49 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 24 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि प्रदेश में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने से बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। जल स्तर घटने से यूजेवीएनएल का उत्पादन कम हुआ है, जबकि केंद्रीय पूल से भी अपेक्षित बिजली नहीं मिल पा रही है।

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Uttarakhand Power Crisis Hydropower Generation Falls as Water Levels Drop Power Shortage Deepens; PC
यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी की प्रेस वार्ता - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
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उत्तराखंड में बिजली की मांग के सापेक्ष उपलब्धता कम होने से संकट की स्थिति बनी हुई है। जल स्तर घटने के कारण यूप के बिजली उत्पादन में कमी आई है। वहीं, केंद्रीय पूल से भी कम बिजली मिलने के कारण प्रदेश में मांग पूरी करने में दिक्कत आ रही है। पीक समय में बाजार में 10 रुपये प्रति यूनिट की दर पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

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यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को गैर आवंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है। प्रदेश में गैस आधारित पावर प्लांट भी चलाया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ पांच दिन का गैस बैकअप है। देश के कई राज्यों में बिजली की कमी का असर है। उत्तराखंड में फिलहाल अपेक्षाकृत कम कटौती की जा रही है। बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में कटौती को प्राथमिकता दी जा रही है।

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एमडी ने निर्देश दिए हैं कि रखरखाव के काम रोस्टिंग के दौरान ही किए जाएं। प्रदेश में निर्माण और अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य भी चल रहे हैं। यूपीसीएल से सौर ऊर्जा उपलब्ध रहने के समय हाइड्रो पावर को बैकअप में रखने का अनुरोध किया गया है। इससे करीब 2.30 घंटे का बैकअप मिल सकता है और बिजली कटौती कम रखने में मदद मिलेगी।

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