देहरादून: MBBS प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा मामला, एक और गिरफ्तारी, साढ़े पांच लाख रुपये के साथ दिल्ली से पकड़ा आरोपी

प्रमाणपत्र फरजीवाड़े में एक और गिरफ्तारी। एसआईटी ने धीरज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से साढ़े पाँच लाख रुपये बरामद किये गए हैं। एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि धीरज और रूपेश पंडित एक दूसरे से दो डाल पहले उत्तरकाशी में मिले थे।

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