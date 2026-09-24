देहरादून: MBBS प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा मामला, एक और गिरफ्तारी, साढ़े पांच लाख रुपये के साथ दिल्ली से पकड़ा आरोपी
प्रमाणपत्र फर्जीवाड़े की जांच में एसआईटी को एक और आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली है। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए धीरज श्रीवास्तव के पास से पुलिस ने साढ़े पांच लाख रुपये बरामद किए हैं।
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प्रमाणपत्र फरजीवाड़े में एक और गिरफ्तारी। एसआईटी ने धीरज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से साढ़े पाँच लाख रुपये बरामद किये गए हैं। एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि धीरज और रूपेश पंडित एक दूसरे से दो डाल पहले उत्तरकाशी में मिले थे।
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धीरज मध्य प्रदेश का रहने वाला है और एमबीबीएस में दाखिले कमीशन लेकर कराता है। रूपेश को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। रूपेश पंडित की निशान देही पर आठ लाख रुपये और बरामद किए गए हैं।