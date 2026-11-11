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उत्तराखंड:  26 साल बाद भी भाषा संस्थान को नहीं मिला स्थायी ठिकाना, अब देहरादून में की जा रही भूमि की तलाश

Wed, 11 Nov 2026 12:13 PM IST
Renu Saklani बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 11 Nov 2026 12:13 PM IST
सार

उत्तराखंड की भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए गठित संस्थान खुद स्थायी ठिकाने की राह देख रहा है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा भी पूरी नहीं हो सकी और अब देहरादून में जमीन तलाशने की कवायद चल रही है। फिलहाल संस्थान को अपना अस्थायी भवन भी खाली करना है।

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Uttarakhand Language institute still without permanent headquarters 26 years after state formation
बैठक - फोटो : सूचना

विस्तार
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उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड भाषा संस्थान को स्थायी मुख्यालय के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। कभी गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकती। अब सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। स्थिति यह है कि संस्थान फिलहाल राजपुर रोड स्थित निजी अस्थायी भवन में चल रहा है, और उसे भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तत्कालीन समय में गैरसैंण में भाषा संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए गठित संस्थान को पहाड़ में स्थायी ठिकाना मिलेगा। हालांकि, समय बीतने के साथ यह घोषणा फाइलों तक ही सीमित रह गई और मुख्यालय की स्थापना नहीं हो सकी।

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वर्तमान में भाषा संस्थान का मुख्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, यह व्यवस्था अस्थायी है। जिस भवन में अभी कार्यालय चल रहा है, उसे खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संस्थान के सामने अब नए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। मंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक किसी स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

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राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थान का 26 साल बाद भी अपना भवन नहीं होना सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा से शुरू हुई यह कवायद अब देहरादून में जमीन की तलाश तक सिमट गई है। ऐसे में सवाल यह है कि भाषा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना आखिर कब मिलेगा। वहीं, स्थानीय बोली, भाषा को ऐसे में कैसे बढ़ावा मिलेगा।
 

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पहले गैरसैंण अब देहरादून में की जा रही जमीन की तलाश

उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय पहले गैरसैंण में बनना प्रस्तावित था, फिर स्वामी यतीश्वरानंद के भाषा राज्य मंत्री बनने पर संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण के स्थान पर हरिद्वार में बनाए जाने के प्रयास हुए। तब विभागीय मंत्री का कहना था कि गैरसैंण में अकेले भाषा संस्थान के कार्यालय में काम करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि अब देहरादून के रिंग रोड व कुछ अन्य स्थानों पर इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है। विभागीय निदेशक मायावती ढकरियाल के मुताबिक संस्थान के लिए अभी जमीन का आवंटन होना है।

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अस्थायी भवन से भाषा संस्थान कार्यालय को शीघ्र खाली किया जाना है, स्थायी भवन के लिए देहरादून में जमीन की तलाश जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद विभाग को अपना स्थायी भवन मिले सकेगा। -खजानदास, भाषा मंत्री


 

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