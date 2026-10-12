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देहरादून: राजपुर रोड सीट, कांग्रेस में टिकट की होड़, पूर्व विधायक की सक्रियता के बीच नए चेहरे भी दावेदार

Mon, 12 Oct 2026 02:46 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 12 Oct 2026 02:46 PM IST
सार

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजपुर रोड सीट पर कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। पूर्व विधायक राजकुमार जहां चौथी बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में सक्रिय हैं, वहीं पार्टी के नए चेहरे भी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं।

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Uttarakhand elections 2027 congress sees multiple aspirants for rajpur road seat as new faces join the race
congress flag - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजपुर रोड विधानसभा सीट से पुराना सियासी इतिहास दोहराने के लिए कांग्रेस में नए चेहरे चुनावी ताल ठोकने के लिए जमीन तैयार करने में जुट हैं। हालांकि इस सीट पर पूर्व विधायक राजकुमार चौथी बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए सक्रिय हैं।

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राज्य गठन के बाद 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से हीरा सिंह बिष्ट ने कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2007 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2012 में पहली बार राजकुमार ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2017 व 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें लगातार टिकट देकर दांव लगाया। लेकिन कांग्रेस को दोनों ही चुनाव में भाजपा से कैबिनेट मंत्री खजान दास ने शिकस्त दी।

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2027 के लिए कांग्रेस से पूर्व विधायक राजकुमार सहित कई नए चेहरों की दावेदारी सामने आ रही है। इसमें कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन लाल, प्रदेश सचिव संजय कुमार कनौजिया, सुनीता कश्यप, मोहन काला, देवेंद्र सिंह सहित अन्य कई चेहरे दावेदारी के लिए सक्रिय हैं। दावेदारों की ओर से विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

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