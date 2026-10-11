उत्तराखंड: हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में 16 अक्तूबर को होंगे जिला योजना समिति के चुनाव, अधिसूचना जारी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 11 Oct 2026 10:03 PM IST
सार
अधिसूचना के मुताबिक जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 16 अक्तूबर को चुनाव के बाद इसी दिन अपराह्न तीन बजे से मतगणना शुरू होगी।
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विस्तार
हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में जिला योजना समिति के चुनाव 16 अक्तूबर को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव को लेकर अधिूसचना जारी कर दी है। जिसके तहत 12 अक्तूबर को नामांकन और 14 को नाम वापसी होगी।
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जारी अधिसूचना के मुताबिक जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 16 अक्तूबर को चुनाव के बाद इसी दिन अपराह्न तीन बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन की ओर से पिछले काफी समय से जिला योजना समिति के चुनाव की मांग की जा रही थी। संगठन का कहना था कि इसमें देरी से पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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चुनाव के बाद आंदोलन की नई तिथि होगी घोषित : भास्कर
जिला योजना समिति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला पंचायत सदस्य संगठन ने आज प्रस्तावित प्रदेश व्यापी आंदोलन स्थगित कर दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के मुताबिक जिला योजना समिति के चुनाव होने के बाद आंदोलन की नई तिथि घोषित की जाएगी।