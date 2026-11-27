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विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद सहसपुर जामा मस्जिद निवासी सावेज की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहाई के आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार रात करीब 8:35 बजे कोतवाली क्षेत्र में हरिपुर नहर रोड से आगे भगत सिंह कॉलोनी के पीछे सावेज के पास से एक खुखरी बरामद हुई थी। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वह 25 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में था। संवाद

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