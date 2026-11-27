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संवाद न्यूज एजेंसीसाहिया। बाजार में कूड़ा निस्तारण के लिए जिला पंचायत की ओर से वाहन उपलब्ध कराने के बावजूद स्वच्छता व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। बाजार के बीच से बहने वाली अमलावा नदी में लोग घरों का कूड़ा फेंक रहे हैं। इससे नदी का पानी दूषित होने लगा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए उपजिलाधिकारी कालसी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।साहिया बाजार के बीच से अमलावा नदी बहती है। इसका पानी कालसी और हरिपुर स्थित धार्मिक स्थल हरिघाट तक पहुंचता है। नदी का पानी दूषित न हो, इसके लिए करीब चार साल पहले व्यापार मंडल ने जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान से कूड़ा निस्तारण वाहन उपलब्ध कराने की मांग की थी। मांग पर जिला पंचायत ने वाहन उपलब्ध कराया था। वर्तमान में बाजारवासी अपने खर्च पर इसका संचालन कर रहे हैं। वाहन सुबह और शाम दो बार बाजार से कूड़ा उठाता है। इसके बावजूद कुछ लोग नदी और उसके आसपास कूड़ा फेंक रहे हैं।साहिया-पाटन मोटर मार्ग, कालसी-चकराता मुख्य मार्ग पर जिला पंचायत डाक बंगले के नीचे और साहिया-क्वानू मोटर मार्ग के प्रथम तल के पास गंदगी के ढेर लगे हैं। इससे स्वच्छ साहिया का नारा भी प्रभावित हो रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार भसीन, कांग्रेस शहरी अध्यक्ष रविंद्र पाल सिंह, अंतराम जोशी और सुरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इस समस्या पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। नदी में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं, उपजिलाधिकारी कालसी प्रेम लाल ने कहा कि कूड़ा उठान के लिए वाहन उपलब्ध होने के बावजूद नदी में कूड़ा फेंकना गलत है। शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।