उत्तराखंड में दायित्व बंटवारा: चार प्रमुख परिषदों में 16 नए सदस्यों की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड में चार प्रमुख परिषदों में 16 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

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सभी नवनियुक्त सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। इस सूची में सर्वाधिक हिस्सेदारी उधमसिंह नगर और देहरादून जिले के नेताओं व समाजसेवियों को मिली है। जारी सूची के अनुसार, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद में सबसे अधिक नौ सदस्यों को स्थान दिया गया है। इनमें ऊधमसिंह नगर से सर्वाधिक छह सदस्य हरलोक सिंह नामधारी (गदरपुर), सीमा कौर (बाजपुर), रमेश सिंह (काशीपुर), महेन्द्र सिंह (सितारगंज), मनजीत सिंह बिट्टा (गदरपुर) और जगजीत सिंह मल्ली शामिल हैं।इनके अलावा हरिद्वार से ओमकार जैन, नैनीताल के मल्लीताल से गजाला कमाल और देहरादून के विजय पार्क निवासी खालिद हसन उर्फ आजाद को परिषद का सदस्य नामित किया गया है।