Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Jenny says truth will emerge through a CBI investigation and DNA test warning to Yogendra Chauhan

उत्तराखंड: जेनी बोलीं- सीबीआई जांच-डीएनए टेस्ट में सामने आएगा सच, हरक के पूर्व करीबी योगेंद्र को दी चेतावनी

Thu, 12 Nov 2026 09:54 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 09:54 PM IST
सार

जेनी ने बताया कि 2016 में दर्ज कराई गई एफआईआर भी दबाव में वापस ली गई थी। उन्होंने चौहान को हरक का गुंडा और दलाल करार दिया।

विज्ञापन
Jenny says truth will emerge through a CBI investigation and DNA test warning to Yogendra Chauhan
जेनी - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

असम निवासी इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई और डीएनए जांच से सब सच सामने आ जाएगा। जेनी ने हरक सिंह रावत के पूर्व करीबी योगेंद्र चौहान को दोबारा बयानबाजी करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

विज्ञापन


जेनी ने वीडियो की शुरुआत योगेंद्र चौहान को संबोधित करते हुए की। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान को हरक सिंह रावत ने 10-12 लोगों के साथ भेजा था। जेनी ने कहा कि चौहान ने उनसे प्यार से बात की और सारी बातें उनके मुंह से निकलवाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरक ने उनसे रेप किया था और उन्हें पागलखाने में रखा गया था। जेनी ने चौहान पर झूठी बातें फैलाने और हरक के कहने पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौहान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए।
विज्ञापन


उत्तराखंड: हरीश रावत के बंटी-बबली बयान पर रेखा आर्या का पलटवार, गिनाए कई नाम, कार्यकाल पर उठाए सवाल
विज्ञापन
विज्ञापन


जेनी ने बताया कि 2016 में दर्ज कराई गई एफआईआर भी दबाव में वापस ली गई थी। उन्होंने चौहान को हरक का गुंडा और दलाल करार दिया। जेनी ने कहा कि उनके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम अब भी खाली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी। जेनी ने चेतावनी दी कि अगर चौहान ने दोबारा कुछ कहा तो वह उन पर भी कार्रवाई करेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed