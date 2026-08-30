फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand CM Dhami says unrecognised madrasas will be shut down anti-encroachment drive to continue

उत्तराखंड: सीएम धामी बोले-बिना मान्यता चल रहे मदरसे होंगे बंद, जारी रहेगा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान

Sun, 30 Aug 2026 10:16 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 30 Aug 2026 10:16 PM IST
सार

सीएम धामी ने कहा कि सरकार बिना मान्यता के चल रहे सभी मदरसों को बंद कराएगी। मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के साथ ही उत्तराखंड बोर्ड को लागू करना होगा।

विज्ञापन
Uttarakhand CM Dhami says unrecognised madrasas will be shut down anti-encroachment drive to continue
सीएम धामी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य में अधिकतर मदरसे शिक्षा विभाग से बिना मान्यता लिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह के मदरसों को बंद किया जाएगा। वहीं, राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

विज्ञापन


कुआंवाला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता में कहा कि सरकार बिना मान्यता के चल रहे सभी मदरसों को बंद कराएगी। मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के साथ ही उत्तराखंड बोर्ड को लागू करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पहले भी कह चुकी है।
विज्ञापन


उत्तराखंड: विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश, ग्लेशियर झीलों की अत्याधुनिक तकनीक से होगी निगरानी
विज्ञापन
विज्ञापन


एक बार फिर से दोहराया जा रहा है कि बिना मान्यता के मदरसों को चलने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 13 हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed