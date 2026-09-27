देहरादून: सीएम धामी ने एसआईआर को लेकर की प्रेसवार्ता, कहा- प्रक्रिया में विचार-विमर्श अहम हिस्सा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रेसवार्ता की। उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर कहा कि लोकतंत्र में सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए, लेकिन किसी अंदरूनी नोट को अंतिम फैसला या किसी आपत्ति को संस्थागत विफलता बताने से पहले पूरा रिकॉर्ड सामने रखा जाना चाहिए। लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया में अंदरूनी विचार-विमर्श एक अहम हिस्सा होता है। सामने आए तथ्यों और रिकॉर्ड को देखते हुए, आप भी मानेंगे कि असल ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आयोग का अंतिम फैसला क्या था। क्या घोषणा की गई और क्या वह फैसला कानून की कसौटी पर खरा उतरता है। सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन सवालों के जवाब संबंधित दस्तावेज़ों और संवैधानिक प्रक्रियाओं से मिलने चाहिए।

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