उत्तराखंड: प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना पूरी, आज से पांच दिन तक चलेगा रिवीजन राउंड

उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना पूरी हो गई है। अब बृहस्पतिवार से पांच अक्तूबर तक रिवीजन राउंड चलेगा। इसके बाद जनगणना निदेशालय एक दिसंबर से शुरू होने जा रही राज्य के अन्य हिस्सों की जनगणना में लग जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह जनगणना अभियान उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के 131 हिमाच्छादित गांवों और तीन शहरी स्थानीय निकायों बदरीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री में संचालित किया गया। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए 139 प्रगणक एवं 43 पर्यवेक्षक सहित कुल 182 प्रशिक्षित कार्मिकों को तैयार किया गया था।इन कार्मिकों ने अपने निर्धारित प्रगणना क्षेत्रों में घर-घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्र किए। सभी निर्धारित चार्जों में जनगणना कार्य का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया, जिससे सभी निर्धारित प्रगणना क्षेत्रों में जनगणना कार्य का समुचित कवरेज सुनिश्चित हुआ। विशेष रूप से स्पेशल चार्ज के 31 ब्लॉक में भी जनगणना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।