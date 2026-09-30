फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Haryanvi singer Masoom Sharma Will Reach UPL 2026 Grand Finale in Dehradun

देहरादून: कल यूपीएल ग्रैंड फिनाले में प्रस्तुति देंगे गायक मासूम शर्मा, कहा-दून आकर सारे गिले-शिकवे दूर करूंगा

Wed, 30 Sep 2026 11:01 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 30 Sep 2026 11:01 PM IST
सार

मासूम शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड से उनका गहरा जुड़ाव है और यहां के लोगों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। यहां आकर सारे गिले शिकवे दूर करूंगा।

विज्ञापन
Haryanvi singer Masoom Sharma Will Reach UPL 2026 Grand Finale in Dehradun
सिंगर मासूम शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 के ग्रैंड फिनाले में लाइव परफॉर्मेंस देने आ रहे गायक मासूम शर्मा ने कहा है कि वे दून आकर सारे गिले-शिकवे दूर करेंगे। बृहस्पतिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में वह प्रस्तुति देंगे।

विज्ञापन


मासूम शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड से उनका गहरा जुड़ाव है और यहां के लोगों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार, अगर किसी के मन में कोई शिकायत या नाराजगी रही है, तो वे मंच से उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दर्शकों से दिल खोलकर मिलना चाहते हैं और इस शाम को सबके लिए यादगार बनाना चाहते हैं।
विज्ञापन


उनके साथ प्रसिद्ध परफॉर्मर प्रांजल दहिया भी प्रस्तुति देंगी। आयोजकों के मुताबिक, क्रिकेट, संगीत और मनोरंजन का यह अनोखा संगम पूरे राज्य के प्रशंसकों को आकर्षित करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026: उत्तराखंड की सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने बढ़ाया मान, जीते दो रजत पदक

यूपीएल के तीसरे संस्करण की शुरुआत 21 सितंबर को महिला वर्ग से हुई थी, जिसमें देहरादून वॉरियर्स विजेता रही। 22 सितंबर से शुरू हुए पुरुष वर्ग में सात टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव किरण वर्मा ने कहा कि यह फाइनल केवल क्रिकेट नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का जश्न होगा। पूर्व सचिव महिम वर्मा ने युवा खिलाड़ियों को मिले मंच की सराहना की। अध्यक्ष सुनील जोशी ने सभी प्रशंसकों को स्टेडियम आने का न्योता दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed