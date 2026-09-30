देहरादून: कल यूपीएल ग्रैंड फिनाले में प्रस्तुति देंगे गायक मासूम शर्मा, कहा-दून आकर सारे गिले-शिकवे दूर करूंगा

उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 के ग्रैंड फिनाले में लाइव परफॉर्मेंस देने आ रहे गायक मासूम शर्मा ने कहा है कि वे दून आकर सारे गिले-शिकवे दूर करेंगे। बृहस्पतिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में वह प्रस्तुति देंगे।

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मासूम शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड से उनका गहरा जुड़ाव है और यहां के लोगों का प्यार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार, अगर किसी के मन में कोई शिकायत या नाराजगी रही है, तो वे मंच से उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दर्शकों से दिल खोलकर मिलना चाहते हैं और इस शाम को सबके लिए यादगार बनाना चाहते हैं।उनके साथ प्रसिद्ध परफॉर्मर प्रांजल दहिया भी प्रस्तुति देंगी। आयोजकों के मुताबिक, क्रिकेट, संगीत और मनोरंजन का यह अनोखा संगम पूरे राज्य के प्रशंसकों को आकर्षित करेगा।