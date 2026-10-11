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उत्तराखंड: कल हरिद्वार में होगी धामी मंत्रिमंडल की बैठक, स्वास्थ्य व आवास समेत कई प्रस्तावों पर होंगे फैसले

Sun, 11 Oct 2026 09:42 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 11 Oct 2026 09:42 PM IST
सार

हरिद्वार के केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन में सुबह 11.30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले हरकी पैड़ी में गंगा पूजन कार्यक्रम रखा गया है।

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Uttarakhand Cabinet meeting to be held in Haridwar tomorrow decisions to be taken on several proposals
सीएम धामी - फोटो : सूचना विभाग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हरिद्वार में आयोजित होगी। बैठक में स्वास्थ्य, आवास, शहरी विकास सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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हरिद्वार के केंद्रीय मेला नियंत्रण भवन में सुबह 11.30 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इससे पहले हरकी पैड़ी में गंगा पूजन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी शामिल हाेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर जिले में कैबिनेट बैठक करने का निर्णय लिया है।
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इसकी शुरुआत चंपावत जिले से हो चुकी है। अब दूसरी कैबिनेट बैठक हरिद्वार में हो रही है। माना जा रहा है कि इसमें प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दे सकती है। इसके अलावा आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट में स्थान व तारीख तय हो सकती है। सरकार को 30 अक्तूबर से पहले सत्र आहूत करना है।

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