उत्तराखंड: अशासकीय महाविद्यालयों में लोक सेवा आयोग से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ड्राफ्ट तैयार

राज्य में हैं 21 अशासकीय महाविद्यालय

असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला राज्य के सभी 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों से जुड़ा है। इसमें कुछ महाविद्यालय एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। जिनमें डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, डीबीएस, एमकेपी, एसजीआरआर सहित कुछ अन्य महाविद्यालय हैं। इसके अलावा अन्य महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में हैं।

सरकारी महाविद्यालयों की तर्ज पर होगी भर्ती

देहरादून। प्रदेश के 118 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। सरकार अब अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में होने वाली भर्ती भी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने जा रही है।

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यूपी में शिक्षा आयोग के माध्यम से होती है भर्ती

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अशासकीय इंटर कॉलेजों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व में प्रबंधन तंत्र की ओर से की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए यूपी में शिक्षा आयोग बना है। इंटर कॉलेज एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है।