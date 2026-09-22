फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Haridwar News SIT Seizes Documents of Medical Student in Haridwar College Fake Certificate Admission Case

हरिद्वार: फर्जी प्रमाणपत्र से मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला, एसआईटी ने कब्जे में लिए छात्रा के दस्तावेज

Tue, 22 Sep 2026 02:24 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 22 Sep 2026 02:24 PM IST
सार

फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे एमबीबीएस में दाखिले के मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने कॉलेज पहुंचकर अहम दस्तावेज जुटाए और कर्मचारियों से पूछताछ कर जांच की।

विज्ञापन
Haridwar News SIT Seizes Documents of Medical Student in Haridwar College Fake Certificate Admission Case
फर्जीवाड़ा (प्रतीकात्मक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच करते हुए एसआईटी सोमवार को हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पहुंची। यहां से एसआईटी ने आरोपी छात्रा के सभी दस्तावेज को कब्जे में ले लिए। इसके अलावा वहां कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है। इससे पहले एसआईटी कई पटवारियों और अन्य कर्मचारियों से देहरादून में भी पूछताछ कर चुकी है।

विज्ञापन

पिछले दिनों मेडिकल विवि में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए एमबीबीएस में दाखिलों का मामला सामने आया था। पता चला कि चार छात्राओं ने स्वतंत्रता सेनानी धर्मवीर के उत्तराधिकारी होने का फर्जी प्रमाणपत्र जमा किया और दाखिला पाने में सफल हो गईं। इसके बाद जब दस्तावेज की जांच हुई तो सभी ये प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।

विज्ञापन

प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही
इसके बाद चारों छात्राओं के खिलाफ क्लेमेंटटाउन और रायपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गईं। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर एसपी देहात जया बलूनी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई। एसआईटी ने शनिवार को एसडीएम सदर कार्यालय में पटवारियों से पूछताछ की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी क्रम में एसआईटी ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पड़ताल की थी। इसी क्रम में छात्रा के दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए गए। दस्तावेजों की एसआईटी जांच कराएगी। बता दें कि जांच अब केवल स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी के फर्जी प्रमाणपत्र तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इसमें अब सभी तरह के प्रमाणपत्रों की जांच भी की जा रही है।



ये भी पढे़ं...विकासनगर:  शराब पीने के दौरान कहासुनी, विवाद में सीने में चाकू मारकर युवक की हत्या, आरोपी की बेटी का था जन्मदिन

इस मामले में प्रशासन की संयुक्त जांच समिति भी जांच कर रही है। वर्तमान में ईडब्ल्यूएस और स्थायी निवास प्रमाणपत्र भी जांच के दायरे में आ गए हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री को 370 स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की सूची सौंपी गई थी। बताया गया था कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कई तरह के षडयंत्र रचे हैं।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed