देहरादून: प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी छात्रा का पिता भी शामिल

फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने के मामले में एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ के एक सेंटर का संचालक और एक आरोपी छात्र का पिता शामिल है। बताया जा रहा है कि इसी सेंटर से प्रमाणपत्र बनवाने का ठेका लिया गया था।

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