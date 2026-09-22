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देहरादून: प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपी छात्रा का पिता भी शामिल

Tue, 22 Sep 2026 03:44 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 22 Sep 2026 03:44 PM IST
सार

फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ नए तथ्य सामने आ रहे हैं।
एसआईटी ने दो लोगों की गिरफ्तारी की है।

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Certificate Forgery Case SIT Arrests Two Including Student Father Accused in Fake Certificate Scam Dehradun
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : माई सिटी रिपोर्टर

विस्तार
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फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने के मामले में एसआईटी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ के एक सेंटर का संचालक और एक आरोपी छात्र का पिता शामिल है। बताया जा रहा है कि इसी सेंटर से प्रमाणपत्र बनवाने का ठेका लिया गया था।

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जांच में सामने आया है कि रूपेश पंडित नाम के आरोपी ने प्रमाणपत्र बनवाने का ठेका लिया था। इसके लिए करीब 45-45 लाख रुपये में सौदा किए जाने की बात सामने आई है। मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है।

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