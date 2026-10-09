उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे, बाल विज्ञान महोत्सव का किया शुभारंभ
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Fri, 09 Oct 2026 10:58 AM IST
सार
सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को बागेश्वर पहुंचे। सीएम धामी ने मंडलसेरा के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में यूकॉस्ट के दो दिवसीय पांचवें सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने मंडलसेरा के विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में यूकॉस्ट की ओर से आयोजित दो दिवसीय पांचवें सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया।
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