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उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का अभिलेख सत्यापन 22 से, शेड्यूल जारी

Thu, 17 Sep 2026 12:32 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 17 Sep 2026 12:32 PM IST
सार

स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अब अगला चरण शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभिलेख सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया है।

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UKSSSC Graduate Level Exam Document Verification of 668 Candidates from September 22 read All Updates
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 22 सितंबर से शुरू होगा। आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। जारी सूचना के मुताबिक, 22 सितंबर से 12 अक्तूबर तक 668 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।

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राज्यपाल सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी और आयोग में वैयक्तिक सहायक के लिए टंकण परीक्षा होनी है, जिसकी अलग से सूचना जारी की जाएगी। सत्यापन से पूर्व अभ्यर्थियों का ऑनलाइन वरीयता भरना अनिवार्य है। विकल्प भरकर सबमिट करने के बाद उसकी दो प्रिंट कॉपी भी निकालनी होंगी, जो सत्यापन के समय जमा होंगी।

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