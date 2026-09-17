उत्तराखंड: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का अभिलेख सत्यापन 22 से, शेड्यूल जारी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 22 सितंबर से शुरू होगा। आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया। जारी सूचना के मुताबिक, 22 सितंबर से 12 अक्तूबर तक 668 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।

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