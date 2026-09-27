Dehradun News: सहस्त्रधारा घूमने गए दो बच्चे लापता

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शिकायतकर्ता सबोजन बीबी ने बताया कि उनका 14 वर्षीय पुत्र निशार अली और 10 वर्षीय चचेरा भाई साहिबदीन सुबह 11 बजे घर से निकले थे। उन्होंने बताया कि वे सहस्त्रधारा जा रहे हैं। शाम चार बजे तक भी वे घर नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सबोजन बीबी ने शनिवार रात डालनवाला थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी विनोद सिंह गुसाईं ने बताया कि पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम बच्चों की तलाश में जुट गई है।

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देहरादून। डालनवाला थाना क्षेत्र से दो बच्चे लापता हो गए हैं। वे शुक्रवार को सहस्त्रधारा घूमने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। बच्चों के वापस न लौटने पर उनकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।