Dehradun News: एक शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम कल

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देहरादून। महावीर सेवा समिति प्रेमनगर की ओर से 29 सितंबर को प्रेमनगर मंदिर गुरुद्वारा ग्राउंड में भजन संध्या एक शाम कन्हैया के नाम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को समिति की बैठक हुई। समिति के प्रधान मनु भाटिया ने बताया कि कार्यक्रम के लिए आकर्षक मंच तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से पहुंचने वाली भजन गायिका निकुंज कामरा कृष्ण भजनों की प्रस्तुति देंगी। बैठक में भूषण भाटिया, विक्की खन्ना, रवि भाटिया समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।