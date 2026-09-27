आफत की बारिश: चारधाम यात्रा और फूलों की घाटी रही बंद, 136 पर्वतारोही फंसे; दो उड़ानें डायवर्ट, एक की मौत

भूस्खलन से सिरोहबगड़ में बंद होता रहा हाईवे

बारिश के कारण सिरोहबगड़ में रविवार को दिनभर पहाड़ी से भूस्खलन होता रहा जिससे रुक-रुक कर आवाजाही हुई। मगर अधिकांश समय ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे बंद रहा। रविवार को सिरोहबगड़ में भूस्खलन के कारण मलबा आता रहा। जेसीबी की मदद से एनएच लोनिवि ने दोपहर साढ़े 12 बजे मलबा हटाते हुए कुछ देर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। मगर फिर एक बजे के बाद मलबा आने के कारण हाईवे बंद हो गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मलबा गिरने के कारण यहां आवाजाही प्रभावित रही। हालांकि यहां पर्याप्त जेसीबी लगाई गई है जो मार्ग खोलने में जुटी है।

पर्यटकों के लिए बंद रही फूलों की घाटी

मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बारिश, बिजली गिरने और बर्फबारी का अलर्ट जारी किए जाने के कारण रविवार को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए बंद रही। करीब 100 पर्यटक घांघरिया में घाटी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। फूलों की घाटी पार्क के रेंज अधिकारी आशीष जिरवाण ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए रविवार को घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद रखी गई। मौसम सामान्य होने पर पर्यटकों के लिए घाटी को खोल दिया जाएगा।

दो उड़ानें डायवर्ट, आधा दर्जन से अधिक देरी से पहुंचीं

लगातार दूसरे दिन भी खराब मौसम और बारिश के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। अलग अलग शहरों से आने वालीं दो उड़ानों को दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा। जबकि विभिन्न शहरों की करीब आधा दर्जन से अधिक उड़ानें देरी से एयरपोर्ट पहुंचीं। सुबह 11 बजे मुंबई से आने वाली इंडिगो की उड़ान और उसके बाद कोलकाता से 12 बजे आने वाली इंडिगो की दूसरी उड़ान आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दी गईं। जबकि इंडिगो जयपुर 11:25 के स्थान पर 11:52 बजे पहुंची। बंगलूरू से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस 12:20 के स्थान पर करीब एक बजे आई। इंडिगो हैदराबाद 12:50 के स्थान पर 1:13 बजे पहुंची। एयर इंडिया दिल्ली एक बजे के स्थान पर 1:20 बजे पहुंची। इंडिगो दिल्ली 1:35 के स्थान पर 3:16 बजे पहुंची। एयर इंडिया मुंबई 2:20 के स्थान पर 2:43 बजे आई। वहीं शाम की अन्य उड़ानें भी विलंब से एयरपोर्ट पहुंची।