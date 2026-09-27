Dehradun News: नए सदस्यों का किया स्वागत, सेवानिवृत्त सदस्यों का सम्मान

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संघ के अध्यक्ष राजकुमार गुरुंग ने सुभाष बहादुर छेत्री, पारस थापा, संदीप बस्नेत और दीपक खड़का को संघ की सदस्यता दिलाई। सभी नए सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही सेवानिवृत्त सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर दशहरा और कालरात्रि कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के कोषाध्यक्ष सुशील राना, मंदिर समिति की कोषाध्यक्ष संगीता राई, राजेश मल्ल, इंद्र बहादुर थापा, अनिल थापा, सनम राना, नेत्र लाल राना, पदम थापा, रोबिन थापा, प्रेम बहादुर गुरुंग, राजन राई, कमल बस्नेत आदि मौजूद रहे।

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देहरादून। गोरखा संघ चंद्रबनी और संसारी माता मंदिर समिति की ओर से रविवार को संसारी माता मंदिर में त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में दिवंगत सदस्यों और नेपाल त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।