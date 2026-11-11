उत्तराखंड: अब चुनावी रण में उतरेंगे भाजपा के बड़े नेता, अमित शाह की जनसभा के बाद तैयार की रणनीति

उत्तराखंड के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का रोडमैप तैयार कर लिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा और कार्यकर्ताओं में भरे गए जोश के तुरंत बाद भाजपा हाईकमान ने प्रदेश के लिए एक आक्रामक चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है।

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