उत्तराखंड: अब चुनावी रण में उतरेंगे भाजपा के बड़े नेता, अमित शाह की जनसभा के बाद तैयार की रणनीति
शाह के सियासी संदेश के बाद अब पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व और अन्य राज्यों के कद्दावर नेताओं को देवभूमि के अलग-अलग क्षेत्रों में उतारने जा रही है।
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उत्तराखंड के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का रोडमैप तैयार कर लिया है। देहरादून के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा और कार्यकर्ताओं में भरे गए जोश के तुरंत बाद भाजपा हाईकमान ने प्रदेश के लिए एक आक्रामक चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है।
शाह के सियासी संदेश के बाद अब पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व और अन्य राज्यों के कद्दावर नेताओं को देवभूमि के अलग-अलग क्षेत्रों में उतारने जा रही है। इस विशेष प्रचार अभियान का आगाज बृहस्पतिवार को ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा से होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खटीमा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रभाव वाले तराई क्षेत्र खटीमा में मोहन यादव की जनसभा के जरिये पार्टी न केवल स्थानीय समीकरणों को साधेगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में चुनावी माहौल को एकतरफा करने का प्रयास करेगी।
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फायरब्रांड नेताओं को मैदान में लाएगी भाजपा
भाजपा रणनीतिकारों ने तय किया है कि प्रचार अभियान को महज स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। आगामी दिनों में सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और असम समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और फायरब्रांड चेहरों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की प्रमुख विधानसभाओं में उतारा जाएगा। पार्टी का लक्ष्य हर संभाग में बड़े नेताओं के जरिये सीधे जनता से संवाद स्थापित करना और विपक्ष को घेराबंदी का मौका न देना है। शाह के शक्ति प्रदर्शन के बाद भाजपा के इस चौतरफा सियासी हमले ने राज्य में चुनावी सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है।