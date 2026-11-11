जेनी प्रकरण: हरक का तीखा हमला, बोले- अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने को भाजपा कर रही षड्यंत्र

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा आज भी सीबीआई जांच और डीएनए रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है तो वह सीधे तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन भाजपा सरकार और स्वयं सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा यह मानती है कि उसके अपने शासनकाल में सीबीआई दबाव में काम कर रही थी? यदि ऐसा है, तो उस दौर की सभी सीबीआई जांचों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।



हरक ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों में संभावित हार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार से घिरी धामी सरकार असल मुद्दों से बचने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों और राजनीतिक षड्यंत्रों से न तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम कमजोर होगी और न ही उनकी आवाज दबेगी। उत्तराखंड की जनता भाजपा की इस ध्यान भटकाने वाली राजनीति का जवाब देगी।