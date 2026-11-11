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जेनी प्रकरण: हरक का तीखा हमला, बोले- अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने को भाजपा कर रही षड्यंत्र

Wed, 11 Nov 2026 08:09 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 11 Nov 2026 08:09 PM IST
सार

जेनी केस को लकर हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके खिलाफ पुराने और निराधार आरोप उछाल रही है।

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Jenny Case Harak Singh rawat told BJP is making conspiracy to divert attention from Ankita case
हरक सिंह रावत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसमें शामिल कथित वीआईपी के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा वर्षों पुराने जेनी प्रकरण को राजनीतिक हथियार बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अंकिता को न्याय मिलने और कथित वीआईपी को सजा होने तक यह लड़ाई जारी रखेगी।
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हरक ने मीडिया से बातचीत और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि भाजपा एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके खिलाफ पुराने और निराधार आरोप उछाल रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2003 में, जब केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, तब सीबीआई ने इस पूरे मामले की गहन जांच की थी। उस जांच में डीएनए टेस्ट भी कराया गया था और सीबीआई की रिपोर्ट में यह साफ दर्ज है कि संबंधित पक्ष ने बार-बार झूठे बयान देकर जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की थी।
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पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा आज भी सीबीआई जांच और डीएनए रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है तो वह सीधे तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन भाजपा सरकार और स्वयं सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या भाजपा यह मानती है कि उसके अपने शासनकाल में सीबीआई दबाव में काम कर रही थी? यदि ऐसा है, तो उस दौर की सभी सीबीआई जांचों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

हरक ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों में संभावित हार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार से घिरी धामी सरकार असल मुद्दों से बचने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोपों और राजनीतिक षड्यंत्रों से न तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम कमजोर होगी और न ही उनकी आवाज दबेगी। उत्तराखंड की जनता भाजपा की इस ध्यान भटकाने वाली राजनीति का जवाब देगी।

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