Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   The Ramlila concluded with a tableau depicting the

Dehradun News: श्रीराम राज्याभिषेक की झांकी के साथ रामलीला का हुआ समापन

Fri, 06 Nov 2026 07:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 06 Nov 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
The Ramlila concluded with a tableau depicting the
चकराता। क्वांसी में एक नवंबर से आयोजित हुई रामलीला का शुक्रवार को समापन हो गया। भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की मनोहारी झांकी प्रस्तुत की गई। स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कलाकारों ने राम-रावण युद्ध और भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने का जीवंत मंचन किया। श्रीराम के राज्याभिषेक का दृश्य देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। आयोजकों के अनुसार, क्षेत्र की रामलीला जौनसार-बावर क्षेत्र की सबसे पुरानी रामलीलाओं में है, जो संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखती है। रामलीला समिति ने आयोजन में सहयोग देने वाले कलाकारों और सहयोगियों को सम्मानित किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सूर्यपाल चौहान, सरदार सिंह, शैलेंद्र कुमार, कांतिराम, दिगंबर, अनिल, अमित खन्ना सहित ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed