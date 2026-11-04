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Dehradun News: आईटीएम की टीम ने बनाया 144 रन का स्कोर

Wed, 04 Nov 2026 08:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:46 PM IST
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The ITM team posted a score of 144 runs.
देहारदून। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तहत गणेशपुर स्थित जीएसआर क्रिकेट अकादमी, शिमला बाईपास में मुकाबले खेले गए। इसमें आईटीएम की टीम ने राजकीय विश्वविद्यालय मालदेवता के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से अमन प्रताप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में शिवम गुड़ाकोटी ने दो ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट झटके। अनस मदरवाल ने भी दो ओवर में पांच रन देकर दो विकेट हासिल किए। प्रतियोगिता में आईटीएम की ओर से भवन नेगी मुख्य अतिथि और रोशन सिंह व अमन चड्ढा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, आयोजन सचिव शहजाद अहमद, सीबी बड़ैती सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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