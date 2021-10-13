फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   The first ESIC Medical College will open in Haridwar

Dehradun News: पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में खुलेगा

Fri, 02 Oct 2026 01:19 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
The first ESIC Medical College will open in Haridwar
देहरादून। हरिद्वार में प्रदेश का पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दे दी है। प्रत्येक बैच में 50 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
विज्ञापन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने इस कॉलेज को मंजूरी बीते दिनों दिल्ली स्थित ईएसआईसी मुख्यालय में आयोजित 198वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दी है। इसके तहत मौजूदा ईएसआईसी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं।
विज्ञापन

सीएम ने कहा कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जहां युवाओं को एमबीबीएस की शिक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण संस्थान उपलब्ध होगा, वहीं चिकित्सा सुविधाएं भी और सुदृढ़ होंगी। कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed