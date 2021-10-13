Dehradun News: प्रधान संगठन का निदेशालय में धरना जारी
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:26 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:26 AM IST
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देहरादून। मानदेय बढ़ाने सहित 10 सूत्री मांगों के लिए ग्राम प्रधान संगठन का पंचायतीराज निदेशालय में धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों ने कहा, विभाग उनके हितों की अनदेखी कर रहा है। जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। धरना देने वालों में पंकज पोखरिया, शुभम मल्ल, जसपाल, सुरेंद्र चौहान, संजय राणा, कृपाल सिंह, विकास पंत, भूपेंद्र रावत आदि शामिल रहे।
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