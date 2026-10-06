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Dehradun News: आर्मी सर्विस कोर के श्वेत जल नौका अभियान के लिए दल रवाना

Tue, 06 Oct 2026 09:44 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:44 PM IST
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Team departs for Army Service Corps' white-water rafting expedition
देहरादून। साहस, दृढ़ता, अनुशासन और दल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्मी सर्विस कोर के श्वेत जल नौका अभियान-2026 का सोमवार को देहरादून से शुभारंभ हुआ। मेजर जनरल पीके तिवारी, एमजीएएससी, मध्य कमान ने 16 सदस्यीय अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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अभियान दल सात से 11 अक्टूबर तक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के बीच करीब 145 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण नदी यात्रा पूरी करेगा। दल में दो अधिकारी, दो कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी और 12 अन्य रैंक के सैन्यकर्मी शामिल हैं। अभियान की वास्तविक नदी यात्रा सात अक्टूबर को रुद्रप्रयाग से शुरू होगी। दल पांच चरणों में यात्रा पूरी करेगा। पहले चरण में रुद्रप्रयाग से धारी देवी मंदिर, दूसरे में धारी देवी मंदिर से श्रीनगर, तीसरे में श्रीनगर से देवप्रयाग, चौथे में देवप्रयाग से कौड़ियाला और अंतिम चरण में कौड़ियाला से ऋषिकेश तक राफ्टिंग की जाएगी।
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अभियान के दौरान दल अलकनंदा की तेज धाराओं को पार करते हुए देवप्रयाग पहुंचेगा। यहां अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद दल गंगा की धाराओं में प्रवेश करेगा और कौड़ियाला से ऋषिकेश तक आगे बढ़ेगा। अभियान के लिए चयनित दल ने 21 सितंबर से तीन अक्टूबर तक एएएनसी, रायवाला में श्वेत जल नौका का गहन प्रशिक्षण लिया। आर्मी सर्विस कोर का ऐसा अभियान इससे पहले 2022 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आयोजित हुआ था। अभियान का समापन 11 अक्टूबर को ऋषिकेश में होगा।
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