Dehradun News: 97 विद्यालयों के शिक्षकों ने एनईपी पर किया मंथन

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मुख्य वक्ता एनसीआरटी के पूर्व निदेशक डॉ. गगन गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, सवाल करने और समस्याओं के समाधान करने की क्षमता को विकसित करना है। उन्होंने रचनात्मकता, समस्या समाधान, व्यावसायिक कौशल और नवाचार पर जोर दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने एनईपी 2020 के क्रियान्वयन, कौशल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुधार से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किए। इस मौके पर संस्थान की प्राचार्य प्रो. शैलजा पंत समेत शिक्षक और प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

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देहरादून। डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज में शिक्षा विभाग की ओर से गुरु संवाद 2026 का आयोजन किया गया। इसमें 97 विद्यालयों के 93 शिक्षक और 22 प्रधानाचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई।