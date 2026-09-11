Dehradun News: एआई ट्रेनिंग से लेकर खेल प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:49 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:49 PM IST
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देहरादून। जिज्ञासा विश्वविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत के लिए आयोजित पांच दिवसीय ओरिएंटेशन वीक का शुक्रवार को समापन हो गया। इस दौरान एआई ट्रेनिंग से लेकर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साह दिखाया।
ओरिएंटेशन वीक के दौरान लिबरल आर्ट्स, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बीटेक, बीसीए, बीफार्म और होटल मैनेजमेंट समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को विवि की अकादमिक व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी संसाधनों, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी। विवि के अध्यक्ष प्रो. डॉ. इरफान खान, प्रो-वाइस चांसलर प्रो. डॉ. संदीप कौशिक, रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. जसनदीप ने कहा कि इस तरह की पहल विद्यार्थियों को अकादमिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता और टीम भावना के लिए भी प्रेरित करती है। कार्यक्रम में मनोज कुमार, डॉ. मीनाक्षी वर्मा, डॉ. अलका समेत शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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ओरिएंटेशन वीक के दौरान लिबरल आर्ट्स, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बीटेक, बीसीए, बीफार्म और होटल मैनेजमेंट समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को विवि की अकादमिक व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी संसाधनों, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी। विवि के अध्यक्ष प्रो. डॉ. इरफान खान, प्रो-वाइस चांसलर प्रो. डॉ. संदीप कौशिक, रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. जसनदीप ने कहा कि इस तरह की पहल विद्यार्थियों को अकादमिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता और टीम भावना के लिए भी प्रेरित करती है। कार्यक्रम में मनोज कुमार, डॉ. मीनाक्षी वर्मा, डॉ. अलका समेत शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।
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