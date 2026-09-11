Dehradun News: तन्मय-आदित्य ने पक्का किया भारत का पदक

विज्ञापन



दोनों खिलाड़ियों ने एशिया के बड़े मंच पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उनके प्रदर्शन से उत्तराखंड के खेल प्रेमियों और बैडमिंटन जगत में खुशी का माहौल है।

विज्ञापन

देहरादून। एशियन सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 में उत्तराखंड के तन्मय वर्मा और आदित्य सिंह नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। चेंगडु, चीन में आयोजित प्रतियोगिता के अंडर-15 बालक युगल वर्ग में दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 16-14, 12-15, 15-13 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।