देहरादून: लालपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, चार युवक दिखे मारपीट करते

लालपुर क्षेत्र में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का शिकार युवक का नाम विवेक है।

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