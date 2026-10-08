देहरादून: लालपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, चार युवक दिखे मारपीट करते
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 PM IST
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लालपुर क्षेत्र में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का शिकार युवक का नाम विवेक है।
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विवेक छात्र है और दसवीं कक्षा पास कर चुका है। वीडियो में युवक के साथ मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मारपीट किस वजह से हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने का इंतजार है।
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