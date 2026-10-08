फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Student brutally beaten Video Viral Lalpur Dehradun Footage of Assault Uttarakhand Police

देहरादून: लालपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, चार युवक दिखे मारपीट करते

Thu, 08 Oct 2026 02:44 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 PM IST
विज्ञापन
Student brutally beaten Video Viral Lalpur Dehradun Footage of Assault Uttarakhand Police
युवक को पीटते - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

लालपुर क्षेत्र में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट का शिकार युवक का नाम विवेक है।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड एसआईआर:  19 महीने में बदली वोटरों की तस्वीर, देहरादून में सबसे ज्यादा कटे 4.84 लाख वोट
विज्ञापन


विवेक छात्र है और दसवीं कक्षा पास कर चुका है। वीडियो में युवक के साथ मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मारपीट किस वजह से हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने का इंतजार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed