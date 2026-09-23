Dehradun News: क्लेमेंटाउन में छात्र पर हमला, नाक की हड्डी टूटी

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यश राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक सितंबर की रात करीब 12 से एक बजे के बीच अनिकेत सिंह और उसके साथियों ने उस पर हमला किया। मारपीट में उसकी नाक की हड्डी टूट गई। सिर, मुंह और आंख पर भी चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।यश ने दो सितंबर को थाने में शिकायत दी थी। आरोप है कि उस समय अनिकेत ने समझौता कर माफीनामा दिया था। इसके बावजूद बाद में वह वीडियो और कॉल के माध्यम से यश को परेशान करता रहा। इस पर यश ने 17 सितंबर को दोबारा पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद पुलिस ने 22 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की। थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।