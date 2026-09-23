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Dehradun News: देहरादून में रोजगार मेला 29 सितंबर को, 904 पदों पर भर्ती

Wed, 23 Sep 2026 07:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:40 PM IST
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Job fair in Dehradun on September 29; recruitment for 904 posts
देहरादून। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को देहरादून में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। इसमें 18 निजी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में 904 रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
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क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि रोजगार मेले में देहरादून के साथ अन्य जिलों के युवा भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन कार्यालय परिसर में पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। मेले के दिन भी पंजीकरण कराया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा, मूल शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र, उनकी छायाप्रतियां, सेवायोजन पंजीयन कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा। मेले में बजाज ऑटो, बजाज कैपिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा समेत कई कंपनियां शामिल होंगी।
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