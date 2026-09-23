हल्द्वानी: दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने बच्चे को दिया जन्म, होगा डीएनए टेस्ट; जानें पूरा मामला

हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को बच्चे को जन्म दिया। दोनों स्वस्थ्य हैं, हालांकि पुलिस ने बच्चे के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करा दी है। मामले का आरोपी युवक बनभूलपुरा के काबुल का बगीचा निवासी सलमान फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस उसका भी ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाएगी।

एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि बीते जून में किशोरी की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि फरवरी में उनकी बेटी दवा लेने बाजार जा रही थी। रास्ते में आरोपी सलमान उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। विरोध करने और किसी से शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़िता के माता-पिता की हत्या करने की धमकी भी दी थी। डर की वजह से वह चुप रही और किसी को कुछ नहीं बताया। जून में अचानक पेट में दर्द होने पर जब किशोरी को अस्पताल ले जाया गया तब उसके गर्भवती होने का पता चला और फिर पूछने पर किशोरी ने आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा।

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एसपी सिटी ने बताया कि नवजात के बायोलॉजिकल पिता की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों चिकित्सकों की निगरानी में हैं।