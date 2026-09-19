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Dehradun News: जीवनगढ़ में रेनु फतेह आलिम सहित कई लोगों की कांग्रेस में वापसी

Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 19 Sep 2026 11:22 PM IST
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Several people, including Renu Fateh Aalim, rejoin the
ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवनगढ़ में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख रेनु फतेह आलिम और फतेह आलिम ने अपने कई साथियों के साथ शनिवार को कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी का स्वागत किया।
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इस अवसर पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, शहर अध्यक्ष विकास शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष विकासनगर धीरज नौटियाल उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नए सदस्यों के अनुभव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुनीता राणा, ज्योति, अर्चना, घनश्याम यादव, हरपाल सिंह, बनारसी, राजेंद्र प्रसाद, गुड्डी देवी, वकार अहमद, गरीब शाह, राजेश शर्मा और मोहम्मद अनस ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सोहेल पास, पंकज अग्रवाल, सोनू हुसैन दीन, क्षेत्र पंचायत सदस्य फरमान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कुंवर पाल, पूर्व प्रधान जमाल, जाहिद हसन, अफजल बाग, इसरार, नदीम, आसिफ, टीटू, महबूब, इस्लाम, संदीप भटनागर मौजूद रहे।
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