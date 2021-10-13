Dehradun News: लंबे वीकेंड पर उमड़े पर्यटक, सड़कों पर लगा लंबा जाम

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शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक देहरादून और मसूरी पहुंचे। दोपहर बाद वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही आशारोड़ी से सहारनपुर रोड होते हुए आईएसबीटी तक यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। कई स्थानों पर वाहन काफी देर तक जाम में फंसे रहे। आईएसबीटी के आसपास भी वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात प्रभावित रहा।मसूरी जाने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण राजपुर रोड और मसूरी डायवर्जन क्षेत्र में भी यातायात का दबाव रहा। रिस्पना पुल के आसपास भी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही। शाम के समय स्थिति और अधिक बिगड़ गई। कई पर्यटक वाहन सड़कों पर ही रुक-रुककर आगे बढ़ते दिखाई दिए।लंबे वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने प्रमुख मार्गों और चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए जवान तैनात किए थे। इसके बावजूद वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण कई मार्गों पर यातायात का दबाव बना रहा।प्रभारी एसपी ट्रैफिक जया बलूनी ने लोगों से अपील की कि मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले लोग संभव हो तो निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें और सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचें। उन्होंने कहा कि जाम के कारण लोगों को परेशानी न हो इसके लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। शनिवार और रविवार को भी पर्यटकों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में पुलिस और यातायात विभाग के सामने शहर के साथ मसूरी मार्ग पर यातायात सुचारु रखने की चुनौती रहेगी।