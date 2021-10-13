फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   As soon as the ambulance arrives, the ward boys will take the patient inside

Dehradun News: एंबुलेंस पहुंचते ही मरीज को अंदर ले जाएंगे वार्ड ब्वाय

Sat, 03 Oct 2026 02:14 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
As soon as the ambulance arrives, the ward boys will take the patient inside
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों को अब एंबुलेंस से उतरने के बाद स्ट्रेचर या व्हीलचेयर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एंबुलेंस के इमरजेंसी गेट पर पहुंचते ही वार्ड ब्वाय मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर से सीधे अंदर ले जाएंगे। गंभीर मरीजों को तत्काल इमरजेंसी तक पहुंचाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों की तैनाती प्रवेश द्वार के पास कर दी है।
विज्ञापन

दरअसल, सितंबर में चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा. आशुतोष सयाना ने दून अस्पताल की इमरजेंसी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि मरीजों को एंबुलेंस से इमरजेंसी के अंदर पहुंचाने में कई बार समय लग जाता है। इसे देखते हुए उन्होंने वार्ड ब्वाय को इमरजेंसी के भीतर बैठाने के बजाय प्रवेश द्वार के पास तैनात करने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन

निर्देश के बाद अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब इमरजेंसी के गेट पर ही वार्ड ब्वाय स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के साथ मौजूद रहेंगे। एंबुलेंस के पहुंचते ही कर्मचारी मरीज को उतारकर तत्काल अंदर पहुंचाएंगे। खासकर गंभीर हालत वाले मरीजों के मामले में इससे शुरुआती समय बचाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रोज एक से दो घंटे इमरजेंसी में बैठ रहे चिकित्सा अधीक्षक
इमरजेंसी की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए चिकित्सा अधीक्षक डा. आरएस बिष्ट भी रोज सुबह एक से दो घंटे यहां बैठ रहे हैं। इस दौरान मरीजों को उपचार मिलने में आने वाली दिक्कतों, कर्मचारियों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं को मौके पर देखा जा रहा है।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मरीज के पहुंचने से लेकर उसे चिकित्सक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed